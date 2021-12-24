Детям-сиротам в Орловской области будут выдавать сертификаты

24.12.2021 | 14:05 Новости, Общество

Облсовет поддержал законодательную инициативу прокурора Малкина.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин принял участие в  сессии регионального парламента. Депутаты рассмотрели и поддержали законопроект, инициированный им. Документ предусматривает введение в Орловской области механизма предоставления детям-сиротам жилищных сертификатов. Этот инструмент должен упростить процедуру обеспечения жильем данной категории льготников. Поправки были внесены в закон «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, новой  дополнительной мерой социальной поддержки станет единовременная  денежная выплата на приобретение жилья, удостоверяемая сертификатом. Данный законопроект был поддержан депутатами единогласно. Напомним,  ранее представители Контрольно-счетной палаты региона ознакомили депутатов с ситуацией в этой сфере. Было отмечено, что выделяемых средств катастрофически не хватает. Объемы финансирования позволяют удовлетворить лишь четверть «спроса», то есть порядка 75 процентов сирот остаются без жилья и вынуждены обращаться в суды.

«На исполнение обязательств государства по обеспечению жилыми помещениями перед детьми-сиротами в 2019 году было выделено 256,378 миллиона рублей,  в 2020 году – 236,882 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — При этом, исходя из численности детей-сирот на территории Орловской области, требуется не менее 1 миллиарда рублей для обеспечения тех детей-сирот жильем, чьи основания уже возникли на получения жилья». Счетная палата также подсчитала, что за 2019-2020 годы 40 процентов детей-сирот региона получили жилье на основании судебных решений.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования