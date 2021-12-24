Детям-сиротам в Орловской области будут выдавать сертификаты

Облсовет поддержал законодательную инициативу прокурора Малкина.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин принял участие в сессии регионального парламента. Депутаты рассмотрели и поддержали законопроект, инициированный им. Документ предусматривает введение в Орловской области механизма предоставления детям-сиротам жилищных сертификатов. Этот инструмент должен упростить процедуру обеспечения жильем данной категории льготников. Поправки были внесены в закон «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, новой дополнительной мерой социальной поддержки станет единовременная денежная выплата на приобретение жилья, удостоверяемая сертификатом. Данный законопроект был поддержан депутатами единогласно. Напомним, ранее представители Контрольно-счетной палаты региона ознакомили депутатов с ситуацией в этой сфере. Было отмечено, что выделяемых средств катастрофически не хватает. Объемы финансирования позволяют удовлетворить лишь четверть «спроса», то есть порядка 75 процентов сирот остаются без жилья и вынуждены обращаться в суды.

«На исполнение обязательств государства по обеспечению жилыми помещениями перед детьми-сиротами в 2019 году было выделено 256,378 миллиона рублей, в 2020 году – 236,882 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — При этом, исходя из численности детей-сирот на территории Орловской области, требуется не менее 1 миллиарда рублей для обеспечения тех детей-сирот жильем, чьи основания уже возникли на получения жилья». Счетная палата также подсчитала, что за 2019-2020 годы 40 процентов детей-сирот региона получили жилье на основании судебных решений.

ИА «Орелград»