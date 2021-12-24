Региональный оператор «Зелёная роща» получил статус #CovidFree

24.12.2021 | 15:31 ЖКХ, Медицина, Новости, Новости компаний

Чтобы внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета, практически все сотрудники «Зелёной рощи» прошли вакцинацию.

УК «Зелёная роща» является организацией, в которой все сотрудники прошли курс вакцинации или имеют медицинские документы, подтверждающие наличие антител к коронавирусной инфекции Covid-19.

За последние два года многие на личном опыте ощутили всю серьезность нового вирусного заболевания. С самого начала пандемии в «Зелёной роще» соблюдают все необходимые требования для предотвращения распространения заболевания. Ответственное отношение сотрудников к своему здоровью и безопасности окружающих полностью поддерживается работодателем.

Чтобы внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета, практически все сотрудники «Зелёной рощи» прошли вакцинацию. Многие сделали прививку прямо на рабочем месте. На предприятии были организованы встречи с медработниками, на которых проводилась разъяснительная работа по вопросам сохранения здоровья, предотвращения заражения и методов поддержки хорошего самочувствия.

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