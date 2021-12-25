Износ водопроводных сетей под Орлом оценили в 90 процентов

Решать проблему модернизации коммунальных систем будут за бюджетный счет.

В Мценском районе Орловской области утверждена муниципальная целевая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Ее действие рассчитано по 2024 год включительно, а объем финансирования составит без малого 40 миллионов рублей. Деньги выделят из районного бюджета. Они необходимы для решения острой проблемы. Судя по паспорту программы, если в ближайшие годы ничего не предпринять, то местное население может лишиться таких благ цивилизации, как, например, чистая водопроводная питьевая вода.

Согласно приведенной статистике, в Мценском районе действует 178 артезианских скважин и 145 водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей оценивается в 397,4 километра. Амортизационный уровень износа сетей, как магистральных, так и уличных водопроводов в населенных пунктах, по оценкам экспертов, составляет около 90 процентов. Причем свыше 35 процентов объектов водоснабжения требуют срочной замены. Добавим, что в 44 населенных пунктах источниками водоснабжения для местных жителей служат колодцы, которые также необходимо привести в нормативное состояние.

В Мценском районе даже подсчитали частоту аварийности. Согласно приведенным данным, на местных водопроводных сетях в среднем в год происходит более чем по две аварии на каждый километр сетей. На ликвидацию последствий таких аварий поселковым администрациям приходится тратить бюджетные деньги. Причем эти расходы, если считать по итогам года, могут даже превышать потенциальные затраты за замену сетей. Словом, выгоднее модернизировать обветшавшие водопроводы, чем постоянно их латать.

Кроме того, новая программа ставит целью увеличить количество абонентов. Несмотря на бурную технологическую революцию, которая наблюдается по всему миру, в Мценском районе до сих пор далеко не все пользуются даже обычной водопроводной водой. Из паспорта программы следует, что только около 60 процентов жилищного фонда в сельских поселениях подключено к сетям. Правда, многие селяне пользуются водоразборными колонками, то есть уличный водопровод в таких деревнях все же есть. В то же время почти 1 процент местных жителей пьют воду только из колодцев.

ИА «Орелград»