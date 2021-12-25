Москва по суду аннулировала лицензию орловского таксиста

Жителю Орла не хватило водительского стажа для работы в столице.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел довольно редкое дело по иску Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ответчиком выступил индивидуальный предприниматель из Орловской области, которого истец просил лишить ранее выданной лицензии. Проще говоря, подмосковное министерство транспорта просило суд об аннулировании разрешения на транспортное средство, принадлежащее орловскому ИП.

Бизнесмен планировал поработать в Подмосковье в сфере легкового такси. Для этого он оформил там лицензию. Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области ему было выдано в январе 2021 года. Однако в сентябре в ходе проведения планового рейдового осмотра инспектор Управления надзора по перевозкам пассажиров и багажа Московской административной дорожной инспекции выявил существенное нарушение.

Выяснилось, что предприниматель пустил за руль своего такси наемного водителя, не имеющего общего трехлетнего водительского стажа. А такой стаж необходим для работы в службе такси Московской области. Опыт управления транспортом у таксиста оказался небольшим, всего около двух лет. Поэтому подмосковные чиновники решили в судебном порядке лицензию ИП аннулировать. Изучив представленные материалы, орловский арбитраж заявление удовлетворил в полном объеме.

ИА «Орелград»