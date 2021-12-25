В Орле рассудили спор о «лишней дырке»

Обстоятельства необычного дела изучил областной арбитраж.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении иска подмосковной компании «Фин Групп». Последняя оспаривала правомерность и законность постановления антимонопольной службы. Как следует из материалов дела, в марте 2021 года Орловский онкодиспансер объявил о закупке насосов инфузионных эластомерных.

Начальная максимальная цена контракта составляла 1,294 миллиона рублей. На участие в аукционе была подана только одна заявка, поэтому аукцион был признан несостоявшимся. Спустя несколько дней в Орловское УФАС России поступила жалоба ООО «Фин Групп» на онкодиспансер. Компания сочла, что заказчик нарушил требования закона, установив к поставщикам требования, ограничивающие конкуренцию.

«Заявитель полагал, что заказчик (БУЗ ОО «ООД») необоснованно установил узкий диапазон выбора номинального объема помпы, чем сузил возможный круг участников торгов до дилеров определенного производителя, — поясняют в УФАС. — Кроме того, заявитель полагал, что требование о наличии отверстия для заполнения помпы на корпусе помпы является избыточным и имеет единственную цель — создать преимущество товару определенного производителя».

Антимонопольная служба тогда признала жалобу необоснованной, и именно это постановление подмосковная фирма оспорила в суде. Однако областной арбитраж пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Он указал, что при формировании требований к закупаемым медицинским изделиям онкодиспансер исходил из своих потребностей, основываясь на требованиях закона.

«Продукция, указанная в аукционной документации, находится в свободном обращении на рынке, — следует из решения суда. — Объектом указанного электронного аукциона является право на заключение государственного контракта на поставку, а не на изготовление объекта закупки, в связи с чем участником закупки может выступать любое юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе и не являющийся производителем требуемого к поставке товара, готовый поставить товар, отвечающий требованиям аукционной документации и удовлетворяющий потребности заказчика».

ИА «Орелград»