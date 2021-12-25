Водителя с «чужими» правами наказали в Орле

Молодой человек купил права через интернет и поплатился за это.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный мировым судом Орловского района. Местный житель, ранее не судимый и нигде официально не работающий, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения). Поясним, что речь идет о водительском удостоверении. Оно у подсудимого оказалось не настоящим.

В руки полиции орловец попался на дороге, когда на своем автомобиле «Пежо-307» ехал в сторону Орла. Около 10 часов утра машину для проверки остановил наряд ДПС. Водитель предъявил инспекторам водительское удостоверение образца 2011 года, со знаками серийной нумерации. Гаишники тут же «пробили» его по базе данных и установили, что такое удостоверение действительно выдавалось, но только на другое имя. Водитель не стал врать, что сменил имя, а признался в том, что права являются поддельными.

Следствие и суд установили, что документ он купил через интернет. Подсудимый сам нашел в Сети объявление и связался с продавцом. Кстати, личность последнего установлена не была, но дело в отношении него выделено в отдельное производство. Стороны по телефону договорились об условиях сделки. В условленное время покупатель прибыл в сквер, где встретился с продавцом и передал ему аванс в сумме 7500 рублей. Такую же сумму он передал продавцу после того, как тот спустя какое-то время передал ему поддельные права. Экспертиза определила, что удостоверение хоть и было снабжено выходными данными предприятия «Гознак», но изготовили его на обычном цветном принтере.

Вероятно, продавец воспользовался какой-то базой данных, так как нанес на поддельные права номер реально существующего удостоверения, выданного на другого человека. Подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения. Он получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

ИА «Орелград»