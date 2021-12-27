В Орле более 10 тысяч человек наказали за распитие спиртного

Статистика привлечения граждан к административной ответственности растет.

В Орловской области в текущем году сотрудниками полиции составлено уже 10 040 административных проколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Такие данные привели в региональном управлении МВД. Нетрудно подсчитать, что ежемесячно более 910 человек в регионе попадаются на незаконном распитии спиртного в неположенных местах. Кроме того, полиция составила 2744 протокола по сопутствующей статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Следствием опьянения орловцев вполне можно считать и 1574 протокола, оформленных по фактам мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ). Практика показывает, что орловцы обычно хулиганят, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — сообщает УМВД по Орловской области. — Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 1579 лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

В целом за 11 месяцев 2021 года сотрудниками ОВД Орловской области было выявлено 36 004 административных правонарушений (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства), в том числе 34 943 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Еще 1062 протокола полиция составила в рамках Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». В данном случае речь идет о нарушении тишины и покоя граждан.

ИА «Орелград»