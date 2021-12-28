В Ливнах установили елку ценой в две квартиры для сирот

Главная елка орловского райцентра установлена на площади Победы.

В Ливнах на центральной площади городу установили главную елку этого города. Она является искусственной. Как пояснили в местной мэрии, выбор вида елки был обусловлен пожеланиями значительного количества горожан. Решение о выборе модели принималось комиссий, заверили в администрации города. Был проведен электронный аукцион, по итогам которого и была куплена искусственная каркасная сосна высотой 13,5 метра.

«В рамках благоустройства общественных территорий из городского бюджета было выделено 2,1 миллиона рублей, — рассказали в администрации города. — Главной эстетической составляющей объекта является 3D-гирлянда с программным обеспечением. В стоимость контракта входит не только сама ель, световая макушка, комплект пиксельного программируемого освещения и 350 новогодних игрушек, но и подиум, доставка, монтаж конструкции и наладка светового оборудования».

Из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий, главную елку города Дед Мороз и Снегурочка зажгли хоть и торжественно, но «без привычного публичного внимания». Отметим, что на деньги, потраченные властями на елку, можно было бы приобрести что-то иное. Например, указанной суммы в 2,1 миллиона рублей хватило бы на приобретение двух квартир для сирот. Как раз в этом году городская КСП проверила, как сироты обеспечиваются жильем.

Было установлено, что в проверенном периоде времени, а это 2019 год, в порядке очередности для этой категории льготников властями было приобретено две квартиры на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Еще четыре квартиры общей стоимостью 5,1 миллиона рублей были приобретены для сирот по решениям судов – мэрия проиграла соответствующие иски. В 2020 году жилье общей стоимостью 5,48 миллиона рублей получили пять детей-сирот.

ИА «Орелград»