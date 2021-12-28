В Орле два человека пострадало после того, как водитель врезался в столб

Травмы получили и водитель, и пассажир автомобиля.

Вчера утром два человека получили травмы после того, как водитель автомобиля врезался в столб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 07.15 водитель «Пежо 308» ехал по Болховскому шоссе со стороны улицы Игнатова в направлении улицы Раздольная. В районе дома № 23 по Болховскому шоссе автомобиль врезался в световую опору.

В результате ДТП и водитель, и женщина, находившаяся с ним в салоне, получили травмы. После прохождения медицинского осмотра их отпустили.

ИА «Орелград»