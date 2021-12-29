Десятки миллионов рублей «разбазарили» при благоустройстве Орла

КСП проверила муниципальную программу и отправила материалы прокурорам.

Контрольно-счетная палата города Орла провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». Была проверена и та часть средств, которая осваивалась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Из отчета КСП следует, что в 2020 году на благоустройство дворов и общественных пространств в Орле было направлено 118,285 миллиона рублей, в том числе 37,373 миллиона по линии указанного нацпроекта.

Неправомерное использование бюджетных средств городские аудиторы оценили в 3,445 миллиона рублей. Из них 2,994 миллиона было потрачено на оплату работ, выполненных сверх утвержденного дизайн-проекта. Еще 451,4 тысячи рублей было направлено на оплату оборудования, модели и типы которого не соответствовали фактически установленному. Также КСП считает, что муниципальное казенное учреждение «УКХ г. Орла» допустило неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 17,712 миллиона рублей.

Из отчета следует, что 12,752 миллиона было направлено на оплату материалов, оборудования и малых архитектурных форм, установленных в сквере напротив завода «Стекломаш» и в сквере Комсомольцев. При этом стоимость указанного оборудования в муниципальных контрактах не обоснована, а определена произвольно, говорят в КСП и добавляют, что по части оборудования она завышена. Качество отдельных установленных малых архитектурных форм не подтверждено сертификатами соответствия.

Кроме того, 2,828 миллиона рублей было потрачено на установку систем видеонаблюдения на общественной территории по улице Рощинской между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес», а также в сквере Комсомольцев и в сквере напротив завода «Стекломаш». «При этом возможность их подключения к системе «Безопасный город» и передаче данных отсутствует», — выяснила КСП.

Неэффективным расходованием аудиторы также называют и 2,131 миллиона рублей, за счет которых были оплачены работы, выполненные по муниципальным контрактам без проведения конкурентных процедур. В нарушение условий заключенных контрактов МКУ «УКХ г. Орла» приняло работы на общую сумму 7,936 миллиона рублей без предоставления подрядчиком предусмотренного обеспечения исполнения гарантийных обязательств, добавляет КСП.

«5. МКУ «УКХ г. Орла» не использовало все предусмотренные законодательством права в интересах муниципального образования «Город Орел», — резюмирует счетная палата. — Работы, выполненные на сумму 3,236 миллиона рублей по 7-ми заключенным муниципальным контрактам с единственным поставщиком не предусматривают обеспечения исполнения гарантийных обязательств»; ни в одном из 11-ти заключенных муниципальных контрактов не предусмотрен максимальный размер предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств».

Были вскрыты и другие нарушения действующего законодательства. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц КСП направила представления в мэрию и начальнику МКУ «УКХ». Также информация о результатах контрольного мероприятия направлена прокурору Орловской области и прокурору Советского района, в УМВД России по города Орлу.

ИА «Орелград»