Орловских детей поздравили Дед Мороз-альпинист и Снегурочка на пожарном подъемнике

29.12.2021 | 8:00 Важное, Новости, Общество

Эпидемиологические ограничения не позволяли организовать праздник для детей в обычном формате, но в итоге все получилось еще интереснее.

Орловские спасатели необычным способом поздравили маленьких пациентов областной детской больницы. Из окон своих палат дети с восторгом наблюдали за Дедом Морозом, который спускается с крыши с помощью альпснаряжения, а также за Снегурочкой, которая на автоколенчатом подъемнике поднималась с земли.

«Это настоящее волшебство для наших детей. Эпидемиологические ограничения не позволяют нам организовать праздник для детей в обычном формате, многие загрустили, так как Новый год приходится встречать в больнице, а сегодня многие вдохновились, увидев Дед Мороза и Снегурочку, и, конечно,  настоящих пожарных и спасателей. Спасибо большое организаторам!», — рассказала главный врач областной детской больницы Людмила Крылова.

«Волшебники спускались с помощью альпинистского снаряжения вниз, заглядывая в каждое окно, чтобы подарить праздничное настроение детям. Дед Морозов страховали профессиональные спасатели. Снегурочка и пожарный поднимались к окнам малышей на подъемнике пожарной машины. Маленькие пациенты подбегали к окнам и в ответ махали ручками. Праздничное настроение появилось не только у малышей, но и у взрослых: родителей и персонала больницы. Главное пожелание – выздоровление, звучало из уст Новогодних героев», — сообщила пресс-служба МЧС.

ИА «Орелград»

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