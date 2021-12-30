Кинотеатр «Октябрь» успешно прошел экспертизу

Здание обретет официальные зоны охраны с особым режимом использования.

Областные власти обнародовали акт, составленный по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия местного значения. Речь идет о хорошо известном орловцам кинотеатре «Октябрь»», расположенном в Орле на улице Комсомольской, 13. Проект зон охраны разработала компания «Горпроект». Именно его и изучили эксперты. Они пришли к выводу, что предлагаемые проектом границы территорий зоны охраны и особые режимы использования земель в этих границах соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны памятников. Иными словами, выдано положительное заключение. Добавим, что председателем экспертной комиссии был Ян Губин из Санкт-Петербурга.

В непосредственной близости от кинотеатра «Октябрь» находятся и другие важные памятники, например, церковь Михаила Архангела, памятник Николаю Лескову, Александровский мост, здания банка и учетно-кредитного техникума, здание магистрата 1799 года постройки и другие. Кинотеатр «Октябрь» был построен в 1960-1962 годах. Двухэтажное здание кинотеатра с двумя зрительными залами на 800 мест было размещено на пересечении улицы Комсомольской и переулка Воскресенского. Оно было смещено от красной линии застройки на 18-50 метров.

Как следует из акта экспертизы, в XIX веке это был квартал усадебных владений купцов. Данная территория принадлежала орловскому купцу Дмитрию Васильевичу Чеботареву и его наследникам. Здесь размещался двухэтажный вместительный дом, он был удобным для размещения в нем детских и учебных заведений. Здесь в начале XX века было профессиональное училище Плотниковой и Дементьевой.

С 1906 года здесь же размещалась школа изобразительных искусств художника Петра Ивановича Сычева. До Великой Отечественной войны и после освобождения Орла от немецкой оккупации в восстановленном доме размещалась 26-я средняя школа. В 1950-е годы было построено новое здание школы, а на месте сноса старых построек подготовлена площадка для нового кинотеатра.

На самом деле, по мнению экспертов, история кинотеатра «Октябрь» фактически началась с августа 1943 года. Тогда по решению административных и партийных органов было решено восстановить хотя бы два кинотеатра. Таковыми стали кинотеатр «Родина» и кинотеатр «Октябрь». При этом кинотеатр «Родина» был восстановлен, а здание, находившееся на пересечении улиц Карачевской и Володарского переулка (ныне Воскресенского), у Ленинского моста (так тогда назывался Александровский мост) было приспособлено под кинотеатр «Октябрь».

Новое же здание кинотеатра было построено в течение 1960-1962 годов по типовому проекту. С 1 августа 2016 года работа данного кинотеатра была прекращена. После этого здание использовалось не по назначению. В разное время в нем располагались торговые и офисные помещения. На данный момент здание кинотеатра также используется не по назначению, помещения сдаются в аренду под различные нужды.

ИА «Орелград»