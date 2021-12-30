Орловские профсоюзы потеряли много членов

Профсоюзы обсудили обострившуюся проблему оттока кадров.

Как сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Орловской области, обсуждению проблем организационного укрепления было посвящено заседание комиссии по организационной работе и развитию профсоюзного движения ФПОО. В частности, было отмечено, что наибольшее снижение численности членов профсоюзов зафиксировано за период с 2016 по 2020 годы. Согласно озвученной статистике, за это время «профсоюзная численность» в Орловской области сократилась на 11 674 человек, а первичных профсоюзных организаций стало на 168 меньше.

«Наибольшие потери понесли областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов – 45,2 процента, связи – 38,5 процента, — отметили участники заседания. — На то были и объективные причины: резко уменьшилось строительство как жилого фонда, так и социальных, культурных, спортивных и других объектов, что повлекло сокращение количества работников, реорганизацию, противодействие работодателей созданию и деятельности профсоюзных организаций и др.».

Однако в Федерации профсоюзов признают и наличие внутренних причин, которые в той или иной степени способствуют оттоку членов. В числе таковых было названо отсутствие преимуществ у членов профсоюзов по сравнению с остальными работниками. Кроме того, недостаточно эффективной признана «защитная деятельность профсоюзных организаций по решению конкретных проблем работников». Третья внутренняя причина банальна: она заключается в отсутствии у работников необходимой информации о профсоюзах.

По итогам заседания комиссия рекомендовала областным профсоюзным комитетам главной задачей на 2022 год поставить «усиление работы по мотивации профсоюзного членства и увеличению численности первичных профсоюзных организаций». Областным организациям профсоюзов, первичным профсоюзным организациям ФПОО усилить работу по мотивации профсоюзного членства, созданию новых первичных профсоюзных организаций, используя для этого все формы профсоюзной работы, в том числе и развитие социального партнерства.

ИА «Орелград»