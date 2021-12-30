Орловские профсоюзы потеряли много членов

30.12.2021 | 6:00 Новости, Экономика

Профсоюзы обсудили обострившуюся проблему оттока кадров.

Как сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Орловской области, обсуждению проблем организационного укрепления было посвящено заседание комиссии по организационной работе и развитию профсоюзного движения ФПОО. В частности, было отмечено, что  наибольшее снижение численности членов профсоюзов зафиксировано за период с 2016 по 2020 годы. Согласно озвученной статистике, за это время  «профсоюзная численность» в Орловской области сократилась на 11 674 человек, а первичных профсоюзных организаций стало на 168 меньше.

«Наибольшие потери понесли областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов – 45,2 процента, связи – 38,5 процента, — отметили участники заседания. — На то были и объективные причины: резко уменьшилось строительство как жилого фонда, так и социальных, культурных, спортивных и других объектов, что повлекло сокращение количества работников, реорганизацию, противодействие работодателей созданию и деятельности профсоюзных организаций и др.».

Однако в Федерации профсоюзов признают и наличие внутренних причин, которые в той или иной степени способствуют оттоку членов. В числе таковых было названо отсутствие преимуществ у членов профсоюзов по сравнению с остальными работниками. Кроме того, недостаточно  эффективной признана «защитная деятельность профсоюзных организаций по решению конкретных проблем работников». Третья внутренняя причина банальна: она заключается в отсутствии у работников необходимой информации о профсоюзах.

По итогам заседания комиссия рекомендовала областным профсоюзным комитетам  главной задачей на 2022 год поставить «усиление работы по мотивации профсоюзного членства и увеличению численности первичных профсоюзных организаций». Областным организациям профсоюзов, первичным профсоюзным организациям ФПОО усилить работу по мотивации профсоюзного членства, созданию новых первичных профсоюзных организаций, используя для этого все формы профсоюзной работы, в том числе и развитие социального партнерства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования