Юрий Парахин велел вложить в дороги Орла еще 8 миллиардов рублей

Мэрия озвучила дорожные планы на пятилетку вперед.

Мэр города Орла Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети на 2022-2026 годы». Общий объем ее финансирования составит 8,164 миллиарда рублей, из которых 4,499 миллиарда будут федеральными. Уже в 2022 году на программу собираются потратить 1,421 миллиарда рублей. Ответственным исполнителем станет городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. А осваивать деньги будут два муниципальных казенных учреждения: «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (МКУ «УКХ г. Орла») и «Управление капитального строительства города Орла» (МКУ «УКС г. Орла»).

Часть средств предполагается потратить на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, часть – на приобретение дорожной техники. Оставшиеся средства пустят не только на ремонт автодорог, но и на устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения. Последнее предусмотрено региональным проектом «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы».

Главную задачу программы можно назвать вечной. Заключается она в приведении покрытия дорог, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями. Кстати, в настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 461,3 км. Из паспорта программы следует, что уже в 2022 году ее реализация позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города протяженностью 7,9 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, должна снизиться при этом на 1,71 процентных пункта.

ИА «Орелград»