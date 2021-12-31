Лизинговая компания подала в суд на МУП «ТТП»

Кредиторы выбивают долги у муниципального предприятия по суду.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла проиграло очередной судебный процесс. Иск был подан акционерным обществом «Межрегиональная лизинговая компания» из Москвы, которое просило взыскать с муниципального унитарного предприятия 1,634 миллиона рублей. В качестве третьих лиц выступили комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла и сама мэрия. Поясним, что лизинговая компания изначально обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о взыскании с МУПа 13,435 миллиона рублей.

А указанная выше сумма в 1,634 миллиона – это лизинговый платеж всего лишь за декабрь 2021 года. Дело в том, что в январе 2021 года между АО «МЛК» и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» был заключен договор лизинга. По его условиям столичная фирма должна была приобрести в собственность и передать орловскому МУПу 20 автобусов марки ПАЗ-320435. По соглашению сторон регистрация транспортных средств была осуществлена лизингополучателем на свое имя.

Договором предусмотрено, что общая сумма лизинга за весь период пользования автобусами составляет, с учетом НДС, 85,345 миллиона рублей. Платежи были распределены в соответствии с графиком. Автобусы были переданы орловскому предприятию, однако то оказалось в сложном экономическом положении. Напомним, ситуацию взяли на контроль депутаты Орловского горсовета. Власти решили помочь МУПу и выделить ему бюджетные миллионы на расчеты с кредиторами, в том числе по лизингу автобусов. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что ответчик перечислил в адрес истца все платежи, а также неустойку, которые явились предметом изначальных исковых требований. Исключение составил только лизинговый платеж за декабрь 2021 года, поэтому сумма исковых требований и была снижена до него, то есть до 1,634 миллиона рублей. Суд обязал МУП «ТТП» выплатить эти деньги столичной фирме.

ИА «Орелград»