Под Орлом раскрыли кражу парового отопления

Полиция изобличила шайку, обчистившую сельский дом культуры.

Покровский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Интересны обстоятельства этого преступления. Как пояснили в пресс-службе Покровского районного суда, оно было совершено в июне 2021 года группой лиц, по предварительному сговору. Правда, в данном случае перед судом предстал только один из шайки. В отношении его подельников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Установлено, что приятели вооружились столярно-слесарным инструментом, в частности, прихватили с собой ножовку по металлу, и отправились в здание ныне простаивающего Даниловского сельского дома культуры. Проникнув внутрь, они спилили металлические трубы парового отопления и вместе с похищенным имуществом скрылись с места происшествия. Причиненный ими материальный ущерб был оценен примерно в 12,7 тысячи рублей.

Покровский районный суд, куда поступили материалы уголовного дела, сначала рассмотрел ходатайство старшего следователя ОМВД о прекращении уголовного преследования. Следователь просил назначить одному из членов шайки судебный штраф, мотивируя это признанием вины, раскаянием в содеянном, отсутствием криминального прошлого, положительными характеристиками по месту учебы и работы. Кроме того, обвиняемый возместил причиненный вред и принес извинения. Суд удовлетворил ходатайство, уголовное дело в отношении обвиняемого прекратил и назначил ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей, который молодой человек тут же уплатил.

ИА «Орелград»