Садоводы отсудили у чиновников лес в Орле

Судьбу лесного участка в «Андриабуже» решил арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску садового товарищества «Погрузчик», который был подан к администрации города Орла. Истец просил о нескольких вещах. Первое требование – признать факт правопреемства ТОС «Погрузчик» и СТ «Погрузчик». Второе требование – передать садовому товариществу в порядке правопреемства земельный участок площадью 11 233 квадратных метров, расположенный в лесопарке «Андриабуж». Администрация Орла в судебное заседание своего уполномоченного представителя даже не направила, а в письменном отзыве заявила, что полностью полагается на усмотрение суда.

Исследовав материалы дела, суд установил, что корни спора уходят в далекий май 1971 года, когда рабочим и служащим завода «Погрузчик» был предоставлен земельный участок для ведения садоводства. Целью было создание коллективного сада и дальнейшее его развитие. Тем самым советская власть хотела «создать условия по улучшению проведения досуга, укреплению здоровья рабочих и служащих и приобщению к труду подростков».

В 1972 году силами и средствами садоводов завода «Погрузчик» на территории товарищества было возведено нежилое строение: водонапорная башня-скважина для полива земельных участков. Данный факт подтверждается выпиской из ЕГРН и техническим паспортом сооружения. Также на территории товарищества находится дом сторожа, который был построен силами и средствами садоводов завода «Погрузчик».

В 1982 году рабочие завода создали добровольное объединение — садовое товарищество «Погрузчик». Постановлением администрации Орла в 1993 году за этим товариществом на правах бессрочного пользования был закреплен земельный участок в районе лесопарка «Андриабуж». В августе 2018 года на основании решения налогового органа общество садоводов «Погрузчик» было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Однако суд установил, что еще в 2015 году состоялось общее собрание членов товарищеского объединения садоводов «Погрузчик». На нем единогласно было решено: по причине полного отсутствия документов за последние 15 лет, кроме сохранившейся копии старого устава, а также постановления о выделении земельного участка… создать новое общество с одноименным названием СТ «Погрузчик», подготовить устав и зарегистрировать вновь созданное общество в налоговой инспекции. Все созданное ранее движимое и недвижимое имущество, включая старую водонапорную башню и дом сторожа, передать от прошлого товарищества новому товариществу. Все это было сделано, но потребовалось решение суда, чтобы факт правопреемства был узаконен. Арбитраж иск удовлетворил.

ИА «Орелград»