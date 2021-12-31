В Орле отремонтированную школу придется снова ремонтировать

31.12.2021 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Добиться гарантийного ремонта от подрядчика без суда не удалось.

В Орле арбитражный суд удовлетворил иск Орловской области, который от ее имени подало казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Ответчиком выступила компания «Фортуна», зарегистрированная в   Брянской области. Истец просил суд понудить ответчика к исполнению гарантийных обязательств по государственному  контракту. Последний был заключен относительно недавно – в марте 2020 года. «Фортуна» являлась  подрядчиком.

Фирма должна была выполнить капитальный ремонт здания  Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в Орле на улице Карачевской. Цена контракта составила 24,649 миллиона рублей.  По результатам выполненных работ подрядчик выдал гарантийный паспорт на объект со сроком с 22 декабря 2020 года по 22 декабря 2025 года. Иными словами, в течение пяти лет подрядчик гарантировал  устранять недостатки и дефекты не только безвозмездно, но и оперативно, как говорится, по первому требованию. Ремонт был выполнен, однако дефектов ждать пришлось недолго. Так, 10 марта 2021 года комиссия, в состав которой входили представители «Орелгосзаказчика», подрядчика и школы провела обследование объекта.

По результатам осмотра был составлен акт, в который были включены десятки дефектов. Устранить их подрядчик должен был до 1 апреля 2021 года внутри здания и до 31 мая 2021 года – снаружи. 9 июля состоялся повторный выезд комиссии, которая составила новый акт. В него были включены не устраненные ранее нарушения и вновь возникшие дефекты. Фирме дали время до 29 июля 2021 года, чтобы все исправить в рамках гарантии. Однако подрядчик это требование не исполнил.

Изучив представленные материалы, суд решил исковые требования удовлетворить. Он обязал «Фортуну» исполнить в натуре гарантийные обязательства по государственному контракту  «путем устранения за свой счет выявленных дефектов и недостатков, зафиксированных в акте осмотра от 9 июля 2021 года». В решении суда приведен подробный список ремонтных работ, которые следует выполнить в указанные же судом сроки. Например, подрядчику предписали заменить провисший потолок,  загерметизировать швы примыкания стены и потолка в школьной библиотеке, переустановить деформированное дверное полотно, очистить стены двух кабинетов от плесени, наладить работу лифта, который, при отключении электроэнергии в здании, не работает от источника бесперебойного питания, хотя должен работать. Этим список не исчерпывается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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