Задержанный под Орлом наркоперевозчик отделался условным сроком

31.12.2021 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Мужчине помог ряд обстоятельств, включая его инвалидность.

Фото из архива

Дмитровский районный суд рассмотрел дело, возбужденное в отношении местного жителя за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере. Подробности сообщает пресс-служба этого суда. Мужчина был задержан сотрудниками полиции при проведении досмотра транспортного средства — автомобиля, за рулем которого находился подсудимый.

В машине было найдено порошкообразное вещество белого цвета, содержащее, как показала позднее экспертиза, в своем составе пирролидиновалерофенон. Последний является производным наркотического средства N-метилэфедрон. Всего у подсудимого изъяли 1,3 грамма порошка, что является крупным размером согласно градации, предусмотренной российским законодательством.

Отпираться задержанный гражданин не стал. Он заявил, что приобрел наркотик для собственного потребления: взял его в тайнике, координаты которого ему указал неустановленный следствием продавец. Кстати, схрон находился за городом, в лесополосе. Всего из тайника делец изъял два пакетика с белым порошком. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в частности активное способствование раскрытию преступления, признание вины, наличие 2-й группы инвалидности и общее состояние здоровья подсудимого, суд наказал дельца 4 годами лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования