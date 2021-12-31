Задержанный под Орлом наркоперевозчик отделался условным сроком

Мужчине помог ряд обстоятельств, включая его инвалидность.

Дмитровский районный суд рассмотрел дело, возбужденное в отношении местного жителя за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере. Подробности сообщает пресс-служба этого суда. Мужчина был задержан сотрудниками полиции при проведении досмотра транспортного средства — автомобиля, за рулем которого находился подсудимый.

В машине было найдено порошкообразное вещество белого цвета, содержащее, как показала позднее экспертиза, в своем составе пирролидиновалерофенон. Последний является производным наркотического средства N-метилэфедрон. Всего у подсудимого изъяли 1,3 грамма порошка, что является крупным размером согласно градации, предусмотренной российским законодательством.

Отпираться задержанный гражданин не стал. Он заявил, что приобрел наркотик для собственного потребления: взял его в тайнике, координаты которого ему указал неустановленный следствием продавец. Кстати, схрон находился за городом, в лесополосе. Всего из тайника делец изъял два пакетика с белым порошком. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в частности активное способствование раскрытию преступления, признание вины, наличие 2-й группы инвалидности и общее состояние здоровья подсудимого, суд наказал дельца 4 годами лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»