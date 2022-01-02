Эксперты рассказали, на чем можно заработать в Орле

Самым прибыльным в Орловской области оказалось сельское хозяйство.

В январе-октябре 2021 года, по оперативным данным Орелстата, в Орловской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 35,372 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 209 предприятий региона сработали с совокупной прибылью в размере 36,061 миллиарда рублей, а убыток получили 68 предприятий на общую сумму 689,1 миллиона рублей. Разность этих показателей и дала положительное сальдо. Отметим, что данная статистика не учитывает сведения о работе малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также финансовых, но не кредитных организаций.

Если оценивать результаты работы в разрезе отраслей, то станет ясно, что наиболее прибыльным является бизнес в сфере АПК. За отчетный период времени, по данным Орелстата, совокупное положительное сальдо у организаций сельского хозяйства Орловской области составило 18,002 миллиарда рублей. То есть на АПК приходится ровно половина всей прибыли организаций региона. Второе место в списке рентабельности по традиции занимают предприятия сферы обрабатывающих производств. Они сообща заработали 10,768 миллиарда рублей прибыли.

Оптовая и розничная торговля замыкает топ-3 наиболее рентабельных отраслей экономики. Совокупная прибыль в этом секторе составила 5,284 миллиарда рублей. Что касается отраслей, ушедших в минус, то здесь стоит отметить такую сферу, как «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». Общий убыток организаций в этом секторе составил 31 миллион рублей. В минусе оказалась и «деятельность в области информации и связи», убыток которой эксперты оценивают в 10,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»