Требования к жилью для сирот в Орле могут стандартизировать

2.1.2022 | 12:30 Новости, Общество

О необходимости единого подхода заявила Контрольно-счетная палата.

Контрольно-счетная палата Орловской области по итогам проведенной проверки высказала ряд предложений органам исполнительной власти. Одно из них, например, адресовано региональному департаменту жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Аудиторы предлагают чиновникам рассмотреть вопрос о разработке порядка, регулирующего в том числе, характеристики и условия приобретаемого жилья для детей-сирот. Утвердить его предлагается на уровне нормативно-правовых актов.

«Данный порядок позволит создать единый подход к решению данного вопроса применительно ко всей территории Орловской области», — считают в КСП. По сути, аудиторы предлагают на уровне региональной законодательной базы стандартизировать требования к жилью для сирот, поскольку жилье всем дают по одному и тому же закону, однако оно, порой,  различается по своим характеристикам. Самым ярким примером является выделение сиротам бараков в Троснянском районе, из-за чего сразу несколько местных чиновников угодили за решетку.

Возможно, это уголовное дело будет не последним подобным разбирательством в Орловской области, хотя оно стало первым в своем роде. Внимание к жилью для сирот должно быть повышенным. Например, в ходе проведения контрольного мероприятия специалисты КСП проверили три квартиры в жилых домах блокированной застройки. Сообщается, что эти квартиры были приобретены в 2020 году администрацией Урицкого района, которая исполняла решения судов. Квартиры, как сообщает КСП, «не были переданы детям-сиротам в течение длительного периода».

«Проведенным анализом установлено, что данные квартиры требуют проведения дополнительных работ в части их соответствия требованиям пожарной безопасности», — следует также из отчета аудиторов. Возможно, введение регионального стандарта качества позволит в будущем избегать аналогичных неприятных ситуаций.

ИА «Орелград»

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