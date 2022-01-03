Орловские чиновники решили завлечь туристов «Долиной смерти»

В Болхове придумали, как пополнить бюджет за счет туризма.

Власти Болховского района Орловской области утвердили целевую программу развития туризма на ближайшие годы. Основные задачи — объединение разрозненных проявлений туризма в отдельную отрасль и формирование конкурентоспособного туристского продукта. Также запланировано создание новых объектов экскурсионного показа, способных удовлетворять духовные и иные потребности туристов. Однако объем финансирования программы составляет всего 80 тысяч рублей – из местного бюджета на развитие туризма планируют выделять по 20 тысяч рублей ежегодно. Вряд ли на такие средства можно создать новые туристические объекты, разве что это сделают инвесторы.

При таком финансировании встает вопрос о более эффективном использовании имеющихся объектов и ресурсов. Они детально описаны в паспорте программы. Административным центром района является Болхов — один из древнейших и красивейших русских городов Орловской области, первое упоминание о котором относится к осени 1196 года. Местные чиновники считают, что Болхов называют младшим братом Суздаля. В последние годы этот город стал популярным центром паломничества – здесь очень много храмов. По статистике, город ежегодно посещают более 2,5 тысячи туристов, и примерно половина из них — это клиенты туристических фирм.

На сегодня доля паломнического туризма в Болхове занимает 47 процентов, культурно-познавательного туризма – 32 процента, событийного — 10 процентов, экологического – 6 процентов, оздоровительного туризма – 3 процента и сельского туризма – 2 процента. Впрочем, не только паломников собираются завлекать местные власти. Авторы программы отмечают, что одним из самых посещаемых мест является Кривцовский мемориал – это памятник воинам Великой Отечественной войны, открытый в 1970 году в память о самых кровопролитных сражениях советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками.

Здесь имеется место, которое со времен войны в народе называют «Долиной смерти». Оно находится в пойме рек Ока и Зуша на участке от Болхова до Новосиля, где в период с осени 1941 года по лето 1943 года погибли тысячи советских солдат. «Долина смерти» в проекте названа перспективным объектом для привлечения туристов.

Однако основным направлением все же останется паломничество. Известно, что в начале XX века в Болхове насчитывалось 26 приходских храмов, а также Оптин и Богородицко-Всесвятский монастыри. Несмотря на то, что многие храмы были разрушены, сохранившиеся уникальные архитектурные памятники сейчас реставрируются. Оптин женский монастырь с его древнейшим Троицким собором привлекает особое внимание, в нем бывали Иван Грозный и Петр Первый. Под спудом Оптина монастыря нашел приют просветитель, преподобный Макарий Глухарев.

ИА «Орелград»