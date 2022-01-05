В Орле администратор бара почти до смерти избил посетителя

Дежурившему на входе сотруднику не понравилось опьянение клиента.

В Орле поставлена точка в уголовном деле, которое рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал теперь уже бывший администратор одного из клубов областной столицы. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное тяжкое преступление против жизни и здоровья). События стремительно развивались на входе в клуб, причем происходило это за считанные минуты до полуночи.

Как установили следствие и суд, потерпевший в июне 2021 года вместе с друзьями отдыхал в этом заведении. Естественно, компания употребляла спиртные напитки. В какой-то момент потерпевший решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом. А вот вернуться обратно ему не удалось, так как путь решительно преградил администратор. Последний заявил, что посетитель пьян, а потому вход в заведение ему закрыт.

Потерпевший попытался объяснить сотруднику, что он вышел лишь на несколько минут и теперь желает вернуться к своим друзьям. Поскольку администратор был неумолим, клиент повысил тон. Возможно, он также сказал что-то обидное, поскольку администратор, явно превышая не только свои полномочия, но и все дозволенные обществом рамки, принялся жестоко клиента избивать.

Сам он, конечно, отрицал факт избиения¸ признавшись только в том, что чуть-чуть схватил потерпевшего за шею. Однако в ходе этого «чуть-чуть» у потерпевшего от удара разорвалась селезенка. Разбирая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что подсудимый действовал намеренно – у него имелся «преступный умысел, направленный на умышленное причинение физической боли и тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».

Потерпевший также получил перелом костей носа со смещением и ссадины лица. Подсудимый пытался избежать наказания и даже заплатил своей жертве 100 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Но этого оказалось недостаточно. Суд наказал его лишением свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление. Дело дошло до областного суда, но апелляционная инстанция оставила вердикт без изменений.

ИА «Орелград»