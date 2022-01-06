«Черный лесоруб» осужден в Орловской области

Орловца признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений.

Обвинительный приговор вынес Новосильский районный суд Орловской области. Как уточнили в пресс-службе этого суда, на скамье подсудимых оказался местный житель. Его признали виновным в том, что он, не имея разрешительных документов на рубку лесных насаждений, заявился в лесозащитную полосу и спилил там дуб. Его действия следствием и судом были квалифицированы по части 2 статьи 260 УК РФ.

«В суде подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаялся, — рассказали в пресс-службе Новосильского районного суда. — Пояснил, что сотрудник местной администрации выдал ему справку на заготовку дров в лесополосе, указав, что пилить можно только сухие деревья. Однако данные разъяснения мужчина проигнорировал, наряду с сухостойными деревьями спилил одно сырорастущее».

В подобных случаях причиненный природе, а значит, и государству ущерб определяется по специальной федеральной методике. Она учитывает параметры и породу срубленных деревьев. В данном случае ущерб от незаконной рубки дуба составил почти 120 тысяч рублей. Учитывая это и другие обстоятельства, суд приговорил «черного лесоруба» к лишению свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно. Кроме того, осужденному придется возместить причиненный им ущерб.

«Следует отметить, что вред, причиненный окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе, в связи с чем уголовная ответственность за экологические преступления направлена, в том числе, на обеспечение экологической безопасности населения, рациональное использование природных ресурсов и защиту природных объектов в интересах нынешних и будущих поколений», — резюмирует пресс-служба районного суда.

ИА «Орелград»