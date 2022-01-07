Суд обязал мэрию Орла очистить город от опасного аллергена

Чиновникам придется потратиться на уничтожение разросшихся сорняков.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, суд Советского района города Орла обязал местную администрацию принять меры по уничтожению карантинного сорняка. Еще одним ответчиком в данном процессе выступило муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Речь в иске зашла об уничтожении карантинного сорного растения – амброзии трехраздельной. Это растение разрослось на территории Заводского района города Орла в районе улиц Песковской и Холодной.

«Карантинная фитосанитарная зона по амброзии трехраздельной на данной территории была установлена управлением Россельхознадзора в 2016 году на общей площади 43,27 га, — сообщили в ведомстве. — Тогда же была разработана программа по локализации и ликвидации карантинного сорняка, которой предусмотрено проведение мероприятий по борьбе с карантинным объектом».

Опасения специалистов вовсе не напрасны, поскольку амброзия трехраздельная опасно не только для других растений. Она исключительно опасна и для человека, поскольку ее пыльца вызывает сильнейшие аллергические реакции. Власти города должны были принять меры по уничтожению растения-аллергена. Однако прошло уже пять лет, а сорняк никуда с городских улиц не исчез. В ТУ Россельхознадзора говорят, что обследования специалисты проводят ежегодно.

И каждый год, включая 2021-й, по указанным выше адресам они «фиксировали наличие карантинного сорняка, что указывает на неэффективность принимаемых мер со стороны ответственных организаций, осуществляющих содержание и охрану зеленых насаждений города Орла на основании государственных контрактов». Более того, ТУ Россельхознадзора неоднократно привлекало подрядные организации к административной ответственности по ст.10.1 КоАП РФ в виде штрафов. Но и это не помогло.

«Так, в августе 2021 года за несвоевременное проведение мероприятий по борьбе с амброзией трехраздельной (покос, обработка гербицидом сплошного действия) к административной ответственности была привлечена субподрядная организация — МУП города Орла «Зеленстрой», — такой пример привели в ТУ Россельхознадзора.

Только когда все меры административного воздействия были исчерпаны, ведомство направило в Советский районный суд исковое заявление о понуждении к действию администрации города Орла и МКУ «Управление коммунальным хозяйством» по уничтожению амброзии трехраздельной. Иск был удовлетворен в полном объеме.

ИА «Орелград»