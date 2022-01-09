В Орловской области пресечена попытка продать меч 11 века

Каролинский меч был найден в лесах Мценского района.

Правоохранительным органам удалось пресечь продажу на черном рынке меча 11 века.

«Руководитель поискового отряда «Русь» Лагутин Сергей нашел в мценских лесах каролинский меч 11 века. Решил, что это конечно не Экскалибур или меч короля Артура, но вещь определённо ценная, видавшая половецкую кровушку. Тут у него родилась идея толкнуть его на чёрном рынке за 50 тысяч долларов, но вся Серёгина удача кончилась в день находки», — сообщил телеграмм-канал «Орел 24».

Поскольку находка представляет особую историческую ценность, нелегальная сделка была пресечена.

ИА «Орелград»