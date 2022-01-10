В Орле опубликована новая аудиозапись о возможных фальсификациях выборов

Снова поднимается тема про использование цыган на выборах.

В преддверии Нового года интернет-ресурс «Орлец» опубликовал четвертую часть «аудиосериала» с компроматом, в котором речь идет предположительно о фальсификации сентябрьских выборов.

Как и в первых двух частях, там звучат голоса, похожие на голоса мэра Юрия Парахина и его первого зама Ирины Проваленковой. Если в прошлой части рассказывалось о подготовке к массовой подмене избирательных урн, то в этот раз человек с голосом, похожим на голос Проваленковой просит уточнить точное количество людей, участвующих в выборных «каруселях» (многократное использование одних и тех же «избирателей» на разных участках):

«По группам я поняла, поощрения возьму, скажите мне количество. Если кто-то еще группы делает, карусель, скажите заранее, что бы мы могли людям денежку в руки дать за это. Скажите мне заранее, завтра».

Далее человек с голосом, похожим на голос мэра, предложил сэкономить на выплатах цыганам, пообещав лояльное к ним отношение:

«Цыганам скажите, что просто кошмарить не будем».

Речь, вероятно, идет о ранее упоминавшихся людях цыганского барона Михая, которые должны были выполнять ту же функцию — повышать явку и обеспечивать «правильное голосование» на четвертом и девятом округах. Правда, оказалось что вопрос с представителями «вольного народа» уже решен:

«Там уже они Сергею Михалычу нарезали. Ты потом нам типа поможешь, отработаешь. Он сказал — я весь ваш».

При этом, человек с голосом, похожим на голос Парахина, не удержался и вспомнил историю о том, как работая в Орловском районе, он имел дело с цыганами. По словам мужчины, цыгане украли металлические мусорные контейнеры, а он выстроил их в шеренгу и сказал, что сейчас приедет ОМОН и будет бить их палками. После этого пропавшее имущество моментально нашлось.

Кроме того, женщина с голосом, похожий на голос Ирины Проваленковой, проводит инструктаж по незаконному использованию агитационно-пропагандистских материалов в дни голосования:

«Пенсионеры, Единая Россия — управляемый ресурс. КПРФ, за исключением ЖД района только в воскресенье. Ну не беру красные округа. Напоминаю вам, что надо посмотреть (они все равно наши — дураки), подходы к УИКам. Чтобы был наш АПМ при подходе к УИКам. Эту задачу нам ставил Вадим Вячеславович, чтобы не было АПМ оппонентов. Значит, АТК пускаем по этому пути. В очках и с бородой, и в шапке-кепке. Дерем все чужое, клеим все свое. Это понятно?»

Завершает материал загадочный постскриптум, намекающий на то, что скандал в ближайшее время может выйти на новый уровень:

«Анонимные обладатели полной версии подтвердили возможность передачи оригинального файла целиком в надежные руки. На данный момент ведутся переговоры».

ИА «Орелград»