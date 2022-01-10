В Орле рождественским утром столкнулись две иномарки

Один из водителей не пропустил другого.

Рождественским утром в Советском районе Орла столкнулись две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В восемь часов утра 54-летний водитель автомобиля «Nissan XTRAIL» ехал по улице Игнатова со стороны переулка Ягодного в сторону улицы Цветаева. На регулируемом перекрестке улиц Игнатова и Матвеева не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Рено Симбол», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Именно он и получил телесные повреждения в результате ДТП.

ИА «Орелград»