В Орле рождественским утром столкнулись две иномарки

10.1.2022 | 11:00 Новости, Происшествия

Один из водителей не пропустил другого.

Рождественским утром в Советском районе Орла столкнулись две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В восемь часов утра 54-летний водитель автомобиля «Nissan XTRAIL» ехал по улице Игнатова со стороны переулка Ягодного в сторону улицы Цветаева. На регулируемом перекрестке улиц Игнатова и Матвеева не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Рено Симбол», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Именно он и получил телесные повреждения в результате ДТП.

ИА «Орелград»

 

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