Орловцы возвели две сотни домов на садовых участках

Статистики оценили темпы и уровень строительства жилья в регионе.

В Орловской области в январе-ноябре 2021 года простыми жителями за счет собственных и привлеченных средств был построен 1731 жилой дом общей полезной площадью 220,6 тысячи квадратных метров. Как отмечает Орелстат, население за отчетный период времени возвело 74,6 процента от всего объема жилья, введенного в регионе. Также отмечается, что 189 жилых домов общей площадью 16,7 тысячи «квадратов» возведены на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

«Организациями и индивидуальными застройщиками построено 3190 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 295,8 тысячи квадратных метров, что меньше уровня предыдущего года на 8,6 процента, — рассказали в Орелстате. — Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1458 квартир общей полезной площадью 75,2 тысячи квадратных метров в десяти жилых зданиях».

В целом объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2021 года составил 24,676 миллиарда рублей, добавляют статистики. Результат оказался хуже показателя аналогичного периода 2020 года на 28,2 процента (в сопоставимой оценке). Всего в Орловской области за 11 месяцев 2021 года было введено в эксплуатацию 2066 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 4,168 миллиона кубометров.

ИА «Орелград»