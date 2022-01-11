Возбуждено очередное уголовное дело в отношении сотрудника «Орелгосзаказчика»

Снова превышение должностных полномочий.

Главный специалист отдела строительного контроля «Орелгосзакзчика» подозревается в превышении должностных полномочий, что принесло бюджету убыток на сумму более семи миллионов рублей. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, в апреле 2020 года в рамках реализации федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» федерального проекта «Спорт — норма жизни» Национального проекта «Демография» между Администрацией Кромского района Орловской области и одним из индивидуальных предпринимателей заключен муниципальный контракт на строительство многофункциональной универсальной спортивной площадки в д. Атяевка Кромского района. В целях обеспечения строительного контроля на указанном объекте главой районной администрации с начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен договор об оказании услуг строительного контроля. Весной 2020 года подозреваемому, который был назначен ответственным по ведению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта, для проверки были представлены акты выполненных работ по объекту. В актах содержались сведения о применении в ходе работ марки щебня, указанной в проектной документации, что не соответствовало реальной действительности, так как при строительстве объекта применялась иная марка строительного материала. Кроме того, подрядчиком была нарушена технология производства работ по устройству основания спортивной площадки», — рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Когда подозреваемый получил акты, он составил и подписал акты о приемке работ, в результате чего местная администрация значительно переплатила своему подрядчику. В настоящее время расследование продолжается.

Отметим, что сотрудники «Орелгосзаказчик» в прошедшем году нередко попадали в криминальные сводки. Например, бывший руководитель казенного учреждения Алексей Васильев подозревается в том, что решил нажиться на детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок».

ИА «Орелград»