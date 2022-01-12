Академик из Орла награжден за вклад в науку, образование и культуру Евросоюза

12.1.2022 | 16:18 Новости, Образование

Ранее ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Академик Международной академии экологии и доктор ветеринарных наук Борис Леонидович Белкин награжден Дипломом качества и золотой медалью за вклад в науку, образование и культуру Евросоюза. Награда была вручена отделом образования и науки Европейской научно-промышленной палаты (Брюссель). Об этом сообщил ОГАУ на своей инстаграм-странице.

«В 1985 г. Борис Леонидович Белкин защитил докторскую диссертацию на тему: «Гигиена содержания крупного рогатого скота на специализированных комплексах и фермах зоны сухих субтропиков».

В 1990 г. он перешел на педагогическую работу и стал работать профессором кафедры анатомии и ветеринарии Орловского СХИ. В 1991 г. ему присвоено ученое звание профессора. С 1993 г. по 2008 г. возглавлял кафедру анатомии и физиологии Орел ГАУ.

В 1999 г. Указом Президента РФ Борису Леонидовичу Белкину присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 2003 г. его избрали академиком Российской экологической академии и он становится членом Петровской академии наук искусств и в 2005 г. – академиком Международной академии экологии.

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, работают 3 соискателя и закреплено 2 докторанта наук. Возглавляет перспективное научное направление по профилактике болезней молодняка сельскохозяйственных животных, нетрадиционным методам лечения и профилактики мастита у коров, использованию с целью профилактики токсикозов и желудочно-кишечных болезней молодняка животных Хотынецких природных цеолитов. Борис Леонидович Белкин оказывает постоянную научно-методическую помощь производству по вопросам ветеринарии.

Ученый опубликовал 250 научных трудов, в том числе в соавторстве 3 учебника, справочник ветеринарного специалиста, 6 монографий, 9 учебно-методических пособия. Он участник многих международных конгрессов и симпозиумов, Всероссийских конференций, совещаний и семинаров. В университете читает курс «Патологическая анатомия, секционный курс и судебно-ветеринарное вскрытие» и руководит работой лаборатории патоморфологии ИНИИЦ», — рассказала пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

 

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