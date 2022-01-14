Орловца обязали уничтожить 2 кг красной икры

Ликвидации подлежит продукция, продававшаяся без документов.

В Орловской области у индивидуального предпринимателя из города Болхова была обнаружена икра горбуши, которая явно не понравилась инспекторам Россельхознадзора. Как пояснили в пресс-службе территориального управления этого ведомства, бизнесмен торговал ею на местном рынке. Однако ветеринарных сопроводительных документов на товар у него не нашлось. Примечательно, что проверили бизнесмена по сигналу бдительной гражданки, которая пожаловалась «куда надо».

«В ходе мероприятия установлена реализация девяти пластиковых банок икры горбуши зернистой соленой охлажденной общим весом 2,25 кг, поступившей в торговую точку без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие и безопасность данной продукции, — сообщает по этому поводу ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, было установлено, что ИП, после приема товара, сопровождаемого электронными ветеринарными сопроводительными документами («икры сельди», «икры лососевой зернистой «Авача»»), в течение 24 часов не осуществлял их гашение в АИС «Меркурий».

Красная икра была изъята из обращения, предпринимателю выдали «предписание об уничтожении некачественных пищевых продуктов». Кроме того, на бизнесмена завели административное дело за нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ.

ИА «Орелград»