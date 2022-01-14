В Орле три автомобиля столкнулись после того, как один из водителей не уступил дорогу

Пострадал водитель-нарушитель.

Вчера вечером три автомобиля столкнулись на 1-й Курской после того, как один водителей не уступил дорогу при выезде на главную дорогу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.30 58-летний водитель «Рено Логан» хотел выехать с улицы Магазинной на главную дорогу — 1-ю Курскую. Не уступив дорогу, он столкнулся с автомобилем «Мицубиси Паджеро», который ехал по главной дороге.

В результате столкновения «Мицубиси» врезался с автомобилем ВАЗ 21099. В результате ДТП пострадал только один человек — водитель «Рено». Он получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»