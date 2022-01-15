Дело о краже кукурузы раскрыли под Орлом

Перед судом по нему предстали сразу две женщины.

В Хотынце суд вынес постановление по материалам уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жительниц. Органы предварительного расследования обвинили их в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обе женщины являются уроженками Азербайджана, одна из них – гражданка РФ, а вторая имеет вид на жительство в нашей стране. Добавим, что одна из подсудимых является пенсионеркой, а вторая – вдовой.

Эти детали важны, так как они были учтены при вынесении судебного постановления. По версии следствия, в октябре 2021 года женщины вступили в «предварительный преступный сговор». На личном автомобиле одной из них они прибыли к «колхозному» полю и набили 12 привезенных с собой мешков початками кукурузы. Общая стоимость похищенного составила 2646 рублей. Всего женщины украли 200 килограммов кукурузы.

Они были задержаны, когда пытались покинуть поле. Дело в том, что кукурузное поле принадлежит местному ООО. Органом предварительного следствия действия женщин были квалифицированы как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Свою вину они признали полностью. По ходатайству следователя суд освободил их от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера – каждой надлежит заплатить судебный штраф в размере 7000 рублей.

ИА «Орелград»