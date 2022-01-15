Рынок торговли лекарствами в Орле оказался не таким уж и частным

Правительство оценило уровень развития аптечной конкуренции.

Власти Орловской области оценили положение дел на региональном рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. По данным правительства, всего в регионе работает 788 таких торговых объектов. Из них 348 объектов, или 44,2 процента – это частные организации. Соответственно, остальные 440 объектов – это организации государственной формы собственности, доля которых на рынке занимает 55,8 процента.

«В льготном лекарственном обеспечении принимает участие 37 пунктов лекарственного отпуска, — следует из информации правительства Орловской области. — Состояние конкурентной среды на данном рынке оценивается как умеренное».

По мнению чиновников, количество аптечных организаций в регионе удовлетворяет потребность населения. При этом в последние годы на рынке отмечается новая тенденция – мелкие аптечные учреждения постепенно закрываются из-за нерентабельности и убыточности. У них попросту нет возможности конкурировать с крупными частными аптечными сетями.

К слову, одной из крупнейших считается аптечная сеть ГУП Орловской области «Орелфармация». Правительство отмечает, что она «ориентирована на выполнение социальной нагрузки по обеспечению льготной категории населения лекарственными препаратами, а также обеспечению наркотическими средствами, психотропными веществами, лекарственными препаратами, находящимися на предметно-количественном учете, не представляя конкуренцию для частного бизнеса».

Кроме того, для обеспечения лекарствами льготников в регионе используются муниципальные аптечные организации, а также пять обществ с ограниченной ответственностью в отдельных районах Орловской области. «Цены на лекарственные препараты, включенные в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», подлежат государственному регулированию путем ограничения наценки и осуществления государственного контроля за применением торговых надбавок», — подчеркнуто в документе.

ИА «Орелград»