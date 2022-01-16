Орловцы оставили в кафе и ресторанах 4 миллиарда рублей

Статистики оценили оборот общественного питания в регионе.

В Орловской области в январе-ноябре 2021 года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 4,1 миллиарда рублей. Такие данные приводит Орелстат. Окончательные показатели будут озвучены чуть позже. Сообщается, что текущий результат оказался на 20 процентов выше, в сопоставимых ценах, результата аналогичного периода предыдущего года. Это говорит о том, что после ограничений, введенных на фоне развития пандемии коронавируса в 2020 году, в минувшем году орловский общепит начал «оживать».

В целом оборот розничной торговли в регионе за отчетный период времени сложился в сумме 145 миллиардов рублей, или 104,6 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года. По подсчетам Орелстата, продуктов питания, напитков и табачных изделий за 11 месяцев 2021 года в Орловской области было реализовано на общую сумму 66,2 миллиарда рублей. То есть на пищу и табак жители региона потратили 45,6 процента всех своих средств, оставленных в торговых точках различного формата.

Соответственно, доля непродовольственных товаров составила 54,4 процента, их было реализовано в розницу на 78,8 миллиарда рублей. По сравнению с январем-ноябрем 2020 года продажа товаров продовольственной группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,6 процента, непродовольственной – на 7,2 процента. Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 196,2 миллиарда рублей, или 99,3 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2020 года. На долю малого бизнеса приходилось 36,8 процента всего оборота оптовой торговли.

ИА «Орелград»