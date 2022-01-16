Выплаты для умерших чиновников ввели в Орловской области

Порядок и размеры выплат утвердил губернатор Андрей Клычков.

Губернаторский указ был подписан в последний рабочий день 2021 года. Андрей Клычков утвердил порядок и размеры выплат государственным гражданским служащим Орловской области. По сути, речь идет о чиновниках областной администрации. Мотивировать их будут деньгами, правда, размеры этих бонусов крупными не назовешь. Например, единовременное поощрение, выплачиваемое при объявлении благодарности, установлено в размере 1130 рублей, а при награждении почетной грамотой органа исполнительной власти — 1695 рублей.

Размер единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет приравнен к размеру месячного денежного содержания гражданского служащего. Основанием для выплаты чиновнику такого бонуса будет служить соответствующий приказ органа исполнительной власти, в котором он служит. Это может быть приказ профильного департамента, например. Финансирование таких расходов ляжет на областной бюджет.

Отметим, что бонусы положены даже умершим чиновникам. Деньги получат их родственники. Решение о выплате единовременного поощрения члену семьи погибшего или умершего гражданского служащего также принимается органом исполнительной власти. Однако в данном случае нужно будет соблюдать строгие временные рамки. Членам семей умершего чиновника отводится шесть месяцев со дня его смерти для обращения в государственный орган за выплатой единовременного поощрения. Последнему отводится 10 календарных дней со дня истечения шестимесячного срока для принятия решения о выплате бонуса или отказе в этом.

ИА «Орелград»