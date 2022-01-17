Лидия Осипенко назначена начальником орловского управления культуры

Ранее она возглавляла детскую хоровую школу.

Мэр Орла Юрий Парахин назначил Лидию Осипенко начальником управления культуры администрации Орла. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На протяжении последних 17 лет она работала в детской хоровой школе, пройдя путь от преподавателя до директора учреждения. Руководящие должности она занимала начиная с 2017 года.

Осипенко 38 лет. Она уроженка Таджикской ССР. Имеет два высших образования: одно по специальности «Народное художественное творчество», другое — «Управление персоналом».

ИА «Орелград»