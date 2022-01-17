Орловский суд признал банкротом компанию двоюродного брата Потомского

17.1.2022 | 17:12 Новости, Экономика

«ЭкоТек» в прошлом был крупнейшим мусорным оператором Орловской области.

Компания ООО «ЭкоТек», принадлежащая Артему Багдасарову, двоюродному брату экс-губернатора Орловской области Вадиму Потомскому, признана банкротом. Об этом сообщили орловские СМИ со ссылкой картотеку дел арбитража.

Поводом послужил иск жительницы Ленинградской области, которой компания задолжала 810 тысяч рублей (долги по зарплате).

У жителей Орловский области «ЭкоТек» ассоциируется с бывшим губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Мусорный оператор появился в Орле сразу после назначения Потомского и с ходу занял огромную долю своего рынка. После отставки губернатора компания ушла из региона.

ИА «Орелград»

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