Пожары в Орловской области унесли пять жизней в 2022 году

Специалисты оценили техногенную обстановку в регионе.

Согласно статистическим данным, которое приводит Главное управление МЧС России по региону, с начала 2022 года в Орловской области зарегистрирован уже 41 пожар, в результате чего погибли пять человек. Столько же орловцев было спасено, травмировано два человека. Как говорят спасатели, доминирующие причины пожаров в наступившем году – неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

Например, 15 января нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрообогревательного прибора стало предполагаемой причиной возгорания хозяйственной постройки в поселке Наримановский Орловского района. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 54 квадратных метра. К счастью, пострадавших в этом пожаре не было.

Отметим, что сотрудники ГУ МЧС продолжат проведение подворовых обходов и профилактических бесед с населением. Особый акцент делается на разъяснении правил применения элeктронагревательных приборов. Спасатели, в частности, напоминают, что особую опасность представляют приборы с поврежденными проводами. Ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями. Нельзя использовать без присмотра обогреватели с открытой спиралью, а также обогреватели кустарного производства.

«Зимой возрастает количество пожаров, связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных приборов, — напоминают в ГУ МЧС. — Многие считают, что пожар – дело случая, но, как правило, это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению техники безопасности при эксплуатации различных отопительных приборов. Для того, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, необходимо знать и соблюдать технику безопасности при эксплуатации отопительных приборов».