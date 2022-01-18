Житель Орла угнал у брата велосипед и угодил под суд

18.1.2022 | 6:00 Закон и порядок, Новости

Потерпевший не стал прощать родственника и дождался вынесения приговора.

Вступил в силу обвинительный приговор, который в конце прошлого года вынес Заводской районный суд города Орла. Уголовное дело о краже чужого имущества было возбуждено в отношении местного жителя, который ранее не был судим. Примечательно, что потерпевшим в процессе выступил его родной брат. Дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства, поскольку об этом попросил сам обвиняемый, признавший свою вину в полном объеме.

Было установлено, что преступление молодой человек совершил в августе 2021 года. Подсудимый решил поживиться имуществом брата, а именно довольно дорогим велосипедом, который хранился на чердаке дома. Молодой человек похитил это имущество, причинив родственнику материальный ущерб, который следствием и судом был оценен как значительный. Также было установлено, что кражу подсудимый совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что считается отягчающим вину обстоятельством.

С похищенным подсудимый с места совершения преступления скрылся, распорядившись затем велосипедом по своему усмотрению. Суд признал его  виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с отбыванием на объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

ИА «Орелград»

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