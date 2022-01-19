За непогашенные кредиты в Орловской области будут штрафовать

19.1.2022 | 8:00 Новости, Экономика

Санкции применят к городам и районам, вовремя не вернувшим долги.

Департамент финансов Орловской области утвердил порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета муниципальным районам,  округам и городам. Документ разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, он отвечает   «Общим требованиям к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов»,  утвержденным приказом Министерства финансов РФ в 2020 году.

Согласно документу, взыскание остатков непогашенных кредитов осуществляется в случае, если предоставленный району или городу  бюджетный кредит не погашен в установленный срок. Это могут быть и обязательства по муниципальным ценным бумагам, хотя подобное в Орловской области пока не практикуется. Примечательно, что взыскание, согласно приказу, осуществляется за счет дотаций муниципальным образованиям из областного бюджета, а также за счет отчислений от налогов и сборов, в том числе федеральных и региональных, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Это означает, что платить муниципалитетам не придется. У них попросту вычтут непогашенную сумму из тех отчислений, которые должны быть направлены в местный бюджет. Причем вычтут вместе со штрафами и пенями. Если решение о наложении таких санкций примет область.  Сама процедура взыскания остатков непогашенных кредитов возложена на управление Федерального казначейства по Орловской области.

ИА «Орелград»

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