За непогашенные кредиты в Орловской области будут штрафовать

Санкции применят к городам и районам, вовремя не вернувшим долги.

Департамент финансов Орловской области утвердил порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета муниципальным районам, округам и городам. Документ разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, он отвечает «Общим требованиям к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ в 2020 году.

Согласно документу, взыскание остатков непогашенных кредитов осуществляется в случае, если предоставленный району или городу бюджетный кредит не погашен в установленный срок. Это могут быть и обязательства по муниципальным ценным бумагам, хотя подобное в Орловской области пока не практикуется. Примечательно, что взыскание, согласно приказу, осуществляется за счет дотаций муниципальным образованиям из областного бюджета, а также за счет отчислений от налогов и сборов, в том числе федеральных и региональных, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Это означает, что платить муниципалитетам не придется. У них попросту вычтут непогашенную сумму из тех отчислений, которые должны быть направлены в местный бюджет. Причем вычтут вместе со штрафами и пенями. Если решение о наложении таких санкций примет область. Сама процедура взыскания остатков непогашенных кредитов возложена на управление Федерального казначейства по Орловской области.

ИА «Орелград»