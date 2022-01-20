Дома в Орле после капремонта остались без крыш

О вопиющих нарушениях сообщает Общероссийский народный фронт.

В Орле после капитального ремонта целый ряд многоквартирных домов остался на зиму без кровли. С таким громким заявлением выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Общественники приводят конкретные примеры. Нарушения они выявили в ходе выездного мониторинга, который сами же и провели. Причем, с их слов, увидеть на объектах рабочих им не удалось. Так, в ОНФ говорят, что до сих пор без кровли остается дом № 144 на улице Комсомольской.

«Капитальный ремонт дома был начат еще осенью 2021 года, — следует из информации ОНФ. — Подрядчик, взявшийся за него, произвел замену инженерных коммуникаций, электропроводки и приступил к кровельным работам. Со всей площади крыши был демонтирован старый кровельный материал. После этого была заменена стропильная система. Однако дело до укладки нового кровельного материала не дошло. В итоге сейчас дом находится без крыши». Вместо крыши оголенные стропила накрыли пленкой. Аналогичная ситуация, уверяют в ОНФ, сложилась и в доме №2 на улице Матроса Силякова. Подрядчик снял там старую кровлю, заменил стропильную систему и по всему периметру крыши накрыл ее пленкой.

«Уже не в первый раз возникает ситуация с затягиванием сроков сдачи домов в период проведения капитального ремонта, — комментирует член регионального штаба Народного фронта Юрий Власов. — В очередной раз сталкиваемся с тем, что подрядчик не выполнил необходимый объем работы, а фонд капитального ремонта и администрация города Орла не проконтролировали этот вопрос. В итоге страдают граждане, которые оплачивают счета по капитальному ремонту, но работы не выполняются в срок. Дом на протяжении не одного месяца стоит без кровли. Жильцы вынуждены жить в квартирах, куда протекает вода. Поэтому в этой ситуации мы обратились к администрации города Орла с предложением взять на контроль данный вопрос и принять все необходимые меры, чтобы работы были возобновлены, а на домах была установлена новая кровля».

ИА «Орелград»