Орловский МУП ЖРЭП (Заказчик) жалуется на информационное давление благополучных конкурентов

20.1.2022 | 16:00 Важное, ЖКХ, Новости

Имущество компании в настоящий момент арестовано.

Пресс-служба городской администрации разместила сообщение управляющей компании МУП ЖРЭП (Заказчик) с призывом к жителям города не поддаваться на провокации и не верить конкурентам.

По их мнению, конкуренты из других управляющих компаний ведут агрессивную информационную агитацию, в которой сильно искажают положение дел. В реальности же, компания продолжает оказывать качественные услуги по управлению многоквартирными домами.

По сообщениям орловским СМИ, имущество МУП «ЖРЭП» в настоящий момент арестовано, а долги компании приближаются к отметке в 100 миллионов рублей. Таким образом, сложилась ситуация, при которой жильцы многих домов могут принять решение о выборе в пользу более стабильных и благополучных управляющих компаний.

ИА «Орелград»

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