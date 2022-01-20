В Орле арестован экс-начальник УКХ Дмитрий Фролов

Статья «мошенничество».

Два дня назад в Орле был арестован бывший начальник управления коммунальным хозяйством Дмитрий Фролов. А сегодня решением суда чиновника отправили в СИЗО. Об этом сообщил интернет-ресурс «Орлец» со ссылкой на свои источники.

По информации «Орлеца», в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Это связано с муниципальным контрактом с ООО «НПО «ИТС» по вводу в эксплуатацию 1-й очереди интеллектуальной транспортной системы.

Ранее «Орелград» сообщал об обыске и выемке документов в управлении коммунальным хозяйством. Силовиков тогда интересовал именно этот контракт.

Также интернет-ресурс связывает с этим делом отставку бывшего заместителя Клычкова Игоря Тинькова:

«Поговаривают также, что скоропостижный отъезд обратно в Липецк бывшего зама губера Тинькова не в последнюю очередь связан именно с этим. Именно Тиньков курировал данное направление и, похоже, был в цепочке бенефициаров».

Пресс-службы силовых ведомств на данный момент не подтвердили и не опровергли эту новость.

ИА «Орелград»