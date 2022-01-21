Руководитель орловского депздрава Шувалов объяснил как работает система «набора баллов» для вызова скорой

21.1.2022 | 12:51 Медицина, Новости

Изменения не затронут экстренную медицинскую помощь.

Руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов рассказал о том, как работает система «набора баллов» для вызова скорой помощи.

Поводом для комментария стали публикации в СМИ о нововведениях, касающихся оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Шувалов подтвердил, что Министерство здравоохранения РФ подготовило новые рекомендации для работников колл-центров поликлиник и единой службы «122». Специалисты будут задавать пациентам наводящие вопросы с целью изучения его симптомов и принятия оптимального решения:

«Оцениваемые параметры и получаемые в результате баллы позволяют оператору колл-центра принять решение – оставить пациента на дому и вызвать ему врача на дом или же направить ему бригаду скорой медицинской помощи. Безусловно, отсутствие слабости, лихорадки, кашля, болей в горле и сопутствующей патологии никогда и не требовало выезда бригады скорой помощи, а как раз при высокой лихорадке, выраженной слабости, низкой сатурации и других признаков, сотрудник колл-центра немедленно направит к пациенту бригаду скорой помощи».

Важный момент заключается в том, что если пациент вызывает «скорую помощь» сам, напрямую, не через поликлинику, то новые алгоритмы не будут использоваться. Таким образом, экстренную медицинскую помощь можно будет получить также, как и раньше.

ИА «Орелград»

 

 

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