В Орле пенсионер МВД убил собутыльника гантелей

Обстоятельства преступления выяснил суд Заводского района.

В Орле пенсионер МВД осужден за совершение убийства. Как сообщает Заводской районный суд города Орла, бывший сотрудник правоохранительных органов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Убийство он совершил в августе 2021 года, а его жертвой стал «ранее малознакомый ему гражданин», с которым пенсионер распивал спиртное в своей квартире.

«В ходе распития алкоголя гость стал высказывать претензии в связи с тем, что последний является пенсионером МВД РФ, из-за чего между ними произошла ссора, — следует из сообщения пресс-службы райсуда. — У подсудимого на почве неприязни к потерпевшему возник и сформировался преступный умысел, направленный на его убийство».

В качестве оружия экс-сотрудник МВД использовал четырехкилограммовую гантель, которою он нанес потерпевшему не менее 10 ударов по голове и один удар – по туловищу. Затем пенсионер отбросил гантель в сторону, схватил хозяйственный нож и нанес им удар в шею потерпевшего, добив свою жертву.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего — в счет компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 800 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Он был обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»