Орловца отправили в колонию за отказ трудоустроиться

Мужчина не исполнил обязанность, наложенную на него решением суда.

Областная судебная коллегия по уголовным делам отказала в удовлетворении апелляционной жалобы жителю Новодеревеньковского района, которому ближайшее время придется провести за решеткой. Дело в том, что в декабре 2021 года районный суд удовлетворил представление старшего инспектора Верховского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области. Чиновник просил об изменении вида наказания местному жителю.

Ранее мужчина был признан виновным в совершении кражи и получил наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Кроме того, суд на время испытательного срока возложил на осужденного ряд обязанностей. Среди них была и обязанность в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в Центр занятости населения по месту жительства для дальнейшего трудоустройства. Мужчину официально предупредили о тех мерах, которые могут быть к нему приняты в случае неисполнения приговора.

Однако осужденный предупреждения проигнорировал, равно как и обязанности, наложенные на него судом первой инстанции. Он так и не встал на учет в службе занятости, никаких действий по трудоустройству не предпринимал. Правда, сам осужденный в апелляции заявил, что «суд не учел отсутствие возможности трудоустроиться в виду эпидемиологической ситуации». Кроме того, заявил он, «неисполнение данной обязанности недостаточно для отмены условного осуждения, поскольку он надлежащим образом исполнял обязанности по явке в уголовно-исполнительную инспекцию». Однако облсуд, как и районный суд, взглянул на ситуацию под другим углом и отменил условное осуждение. Это означает, что ближайшие полтора года орловец проведет за решеткой реально.

ИА «Орелград»