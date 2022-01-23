Под Орлом родители стали чаще нарушать закон

Количество правонарушений в Ливенском районе выросло на 20 процентов.

В администрации Ливенского района прошло рабочее совещание, на котором был заслушан доклад о состоянии подростковой преступности, а также о правонарушениях, которые допускаются в отношении детей. Основные статистические данные озвучила главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ливенского района Ирина Иванникова. Она отметила, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по итогам 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилось — совершено три преступления против пяти в 2020 году.

«В 2021 году несовершеннолетними совершено 12 правонарушений (в 2020 году — 20), — рассказала Ирина Иванникова. — Наряду с этим, за истекший период 2021 года отмечается тенденция роста числа административных правонарушений, совершаемых родителями и законными представителями, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних — 120 против 101 в 2020 году».

Тем временем МО МВД России «Ливенский» сообщает, что в 2021 году сотрудниками полиции был проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По состоянию на 1 января 2022 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в ОПДН состояло 32 подростка, в том числе 21 в городе Ливны.

«В результате профилактической работы сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних выявлено 279 (в городе Ливны — 147) административных правонарушений по статьям КоАП РФ, относящихся к компетенции ОПДН, — рассказали в Ливенском межрайонном отделе МВД. — В целях пропаганды правовых знаний сотрудниками ОПДН было проведено 232 выступления перед подростками и взрослыми».

ИА «Орелград»