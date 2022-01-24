В Орле начиная с февраля два троллейбусных маршрута изменят движение

24.1.2022 | 17:00 Новости, Общество

Жителям «Наугорки» не хватало транспорта, идущего в Северный район.

Начиная со следующего месяца вместо троллейбусных маршрутов №1 «Санаторий «Лесной» – автовокзал» и №8 «Переулок Южный – Наугорское шоссе» появятся маршруты №2 «Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе» и №7 «Переулок Южный – автовокзал».

Поводом для реформы послужили обращения жителей Наугорского микрорайона о нехватке транспорта, идущего в Северный район. Также МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» жаловался на то, что троллейбусный маршрут № 8 на 90% дублируется автобусным маршрутом № 47.

«Троллейбусный маршрут №2 будет двигаться по следующим улицам в прямом направлении: ул. Раздольная – ул. Металлургов – Московское шоссе – ул. Московская – ул. Герцена – ул. Горького – ул. Красноармейская – ул. Октябрьская – ул. Приборостроительная – ул. Лескова – Наугорское шоссе.

В обратном направлении: Наугорское шоссе – ул. Лескова – ул. Приборостроительная – ул. Октябрьская – ул. Пионерская – ул. Горького – ул. Герцена – ул. Московская – Московское шоссе», — сообщает пресс-служба городской администрации.

ИА «Орелград»

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